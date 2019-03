Leaving Neverland: Paris Jackson reageert (eindelijk) op de documentaire over haar vader

Afgelopen vrijdag was het zover: ruim 600.000 kijkers bleven thuis om naar de ruim vier uur durende documentaire Leaving Neverland te kijken. De reacties waren wisselend. Nu reageert ook de twintigjarige dochter van Michael, Paris Jackson, op de documentaire over haar vader.

Vóór of tegen de King of Pop

De documentaire verdeelt de wereld in twee kampen: je gelooft de beschuldigingen van Wade Robson en James Safechuck en bestempelt Michael Jackson als pedofiel of je vindt de verhalen van de twee mannen ongeloofwaardig en verdedigt de King of Pop. Zo is bijvoorbeeld documentairemaker Louis Theroux tegen de King of Pop, maar tal van fans en ook de broers van Michael blijven erbij: er is nooit sprake geweest van kindermisbruik door de Michael. Het verhaal van de twee mannen rommelt hier en daar, but then again: ook het verhaal van Michael en zijn familie is op z’n zachtst gezegd dubieus te noemen.

‘Relax’

Meningen alom dus, maar het is voor het eerst dat de dochter van Paris Jackson nu ook van zich laat horen. Haar mening? De documentaire zit vol leugens. ‘Ze doen dit bij iedereen met een goed hart die verschil probeert te maken, maar denk je nu echt dat het mogelijk is om zijn naam door het slijk te halen? Denk je echt dat ze een kans hebben? Relax.’ Volgens de geruchten heeft Paris niet naar de documentaire gekeken.

yeah they do that to everyone with a good heart and tries to make a dfference but do you really think that it’s possible to tear his name down ? like do you truly believe they stand a chance ? relax and have peace. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 7 maart 2019

Leaving Neverland for good

Naast het feit dat Michael Jackson, Wade Robson en James Safechuck en de familie van beide mannen uitgebreid in beeld komen in de documentaire, komen er ook prachtige shots van het landgoed Neverland continu in beeld. De tegenwoordige eigenaar van het landgoed wil HBO nu aanklagen wegens smaad. Hij eist 100 miljoen dollar van het mediabedrijf. May the death rest in peace, right?

