Deze parodie op Tim van Temptation Island moét je even zien

Als echte Temptation Island-fans waren we natuurlijk allemaal geschokt bij het zien van Tim die de verleidelijke Cherish niet kon weerstaan. Dachten we allemaal dat zijn liefde voor Deborah (‘debra-debra-debra’) oneindig was, blijkt nu dat hij de ultieme relatietest toch niet gaat overleven. Iedereen gaat vreemd, maar toch niet ‘den Tim’?

In de eerste aflevering werd het al snel duidelijk: Tim gaat na Temptation Island trouwen met zijn ‘Debra’. Meisjes waren niet toegestaan in zijn kamer, een foto van zijn vriendin stond op zijn nachtkastje en een t-shirt met haar naam pronkte op zijn kussen. Toch bleek die overtuiging bij ieder kampvuur minder sterk te worden.

Tim en Cherish

Al snel viel Tim voor de charmes van verleidster Cherish. In iets meer dan een week ging het roer 180 graden om en werd ‘Timtation’ verliefd. Zijn gevoelens vergeleek hij zelf met een klimop: ‘Een klimop is een plant en die wurmt zich overal tussen’. Het ziet ernaar uit dat onze Tim de ultieme relatietest niet gaat doorstaan.

Toch niet den Tim?

YouTuber Dino Daan was even geschokt als wij en maakte een hilarisch nummer over de transformatie van Tim.Het nummer ‘Toch niet den Tim?’ is al honderdduizenden keren bekeken op YouTube en is daarmee een echte hit. Beluister ‘m hieronder:

Bron Metro | Beeld RTL