Vanavond begint het dan eindelijk: het Eurovisie Songfestival. Jeangu Macrooy mag zaterdag voor Nederland de bune beklimmen en met zijn zwoele stem zal hij vast en zeker het publiek raken. De zanger is al jaren gelukkig in de liefde, maar wie is degene die hem tijdens deze spannende tijd steunt?

Jeangu en zijn vriend Sebas van der Sangen zijn al vier jaar samen. De twee delen regelmatig een kiekje op Instagram en wat is het een lief stel!

View this post on Instagram A post shared by Jeangu Macrooy (@jeangu_macrooy)

‘Durfde niet uit de kast te komen’

De twee hebben sinds 2016 een relatie en wonen samen in Amsterdam. Sebas werkt als hoofdredacteur bij de Gemeente Amsterdam. Jeangu heeft tot zijn twintigste in Suriname gewoond en is in 2014 naar ons land gekomen. Toen hij voet op Nederlandse bodem zette kwam hij openlijk uit voor zijn geaardheid, iets wat voorheen nooit kon. ‘Toen ik uit het vliegtuig kwam, stapte ik uit de kast’, vertelde de soulbelofte onlangs in een interview met Het Parool.

Nederland, oh Nederland

Jeangu zingt aanstaande zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival zijn nummer ‘Birth of a new age’. Daarmee lijkt hij terug te grijpen naar de tijd dat ‘ie niet uit de kast durfde te komen. ‘Het lied is een ode aan iedereen die voor zichzelf opkomt en de kracht van zijn authenciteit durft te vieren’, zei hij eerder tegen NOS.

View this post on Instagram A post shared by Jeangu Macrooy (@jeangu_macrooy)

View this post on Instagram A post shared by Jeangu Macrooy (@jeangu_macrooy)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Story, NOS | Beeld: Brunopresss