Scoor nu een prachtige broodrooster in pastelkleur bij deze supermarkt

Kan jouw interieur wel een boost gebruiken? Dan kun je al een goede stap zetten met deze prachtige mintgroene broodrooster. En die scoor je deze week dus gewoon bij Lidl.

De budgetsupermarkt is de laatste tijd sowieso lekker bezig als het aankomt op de meest trendy items voor in huis. Zo was er een prachtige fluwelen stoel, de Bonsai-boom voor een prikkie en nu dus alles voor je keuken in de pastelkleuren mint of roze.

Broodrooster

De topper? Volgens ons toch wel echt de broodrooster. Het doet ons heel erg denken aan de SMEG-koelkasten, maar dan een stuk goedkoper. Voor slechts €19,99 is dit prachtige exemplaar van jou en kom op, daar kun je het toch niet voor laten liggen? Als je al hebberig wordt van alleen dit attribuut, dan pas maar op. Ze verkopen namelijk ook een staafmixer, blender en nog veel meer in deze prachtige tinten. Alvast maar op je verlanglijstje?

