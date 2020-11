Als wij niet naar de bioscoop kunnen, dan komt de bioscoop wel naar ons. Bioscoopexploitant Pathé trakteert namelijk op gratis films, zodat we deze ‘lockdown plus’ een beetje kunnen doorkomen.

Pathé gratis films

De komende twee weken biedt Pathé iedere dag een gratis film aan via streamingdienst Pathé Thuis. En dan gaat het niet eens om oude films die je als videoband nog boven op zolder hebt liggen. Het gaat om titels die recent in de bioscopen te zien waren zoals de thriller Hotel Mumbai (2018), over de aanslag op het Taj Mahal Palace Hotel in 2009, of de bekroonde komedie Booksmart (2019), over twee hecht bevriende nerds die op hun laatste schooldag spijt krijgen dat ze nooit goed hebben gefeest en besluiten één keer helemaal los te gaan.

Een beetje leuker

Elke dag wordt om 9.00 uur via de socialmediakanalen van Pathé gemeld wat de film van de dag is. “Zo maken we deze periode van sluiting toch net een beetje leuker voor onze bezoekers”, aldus commercieel directeur Doron Kurz.

Thuisbioscoop

Tijdens de eerste lockdown in april introduceerde Pathé een soortgelijke actie. In totaal maakten toen meer dan één miljoen mensen gebruik van de mogelijkheid om op deze manier een film te zien.