Voormalig topmodel, actrice en schrijfster Paulina Porikzova (55) heeft een naaktfoto op Instagram geplaatst. En niet zonder reden. Met het kiekje (hallo, dat líj́f), snoert ze haters de mond met een lange caption waarin ze de seksualiteit van vrouwen van iedere leeftijd bejubelt.

De Zweedse Paulina Porikzova sierde op 18-jarige leeftijd de cover van het prestigieuze Sports Illustrated, en werkte voor grote modehuizen als Chanel, Dior en Versace. Ze was jurylid in Amerika’s Next Topmodel van 2010 tot 2012. Daarnaast speelde ze onder andere in de film Arizona Dream, met niemand minder dan Johnny Depp als tegenspeler.

Kritiek op naaktheid

Inmiddels is ze 55 jaar en is ze naar eigen zeggen ‘voornamelijk schrijfster’. Op Instagram deelt ze geregeld allerlei foto’s van haar leven en heeft ze een legertje van ruim 200 duizend volgers verzameld. Allemaal leuk en aardig, behalve als ze foto’s deelt die volgens haar volgers ‘niet passend’ voor haar leeftijd zijn.

‘Aandachttrekkerij’

Paulina Porikzova schrijft bakken van kritiek te krijgen wanneer ze wat meer van haar (prachtige) lichaam laat zien. ‘Trek je kleren aan oma?!’, begint ze haar relaas. ‘Wil je aandacht? Wat zielig dit!’. Het is een kleine greep aan de comments zie de krijgt wanneer ze wat huid laat zien.

‘Toen ik in de twintig en dertig was, werd ik alleen maar populairder als ik weinig kleding droeg op foto’s. Hoe minder, hoe beter. Toen ik veertig was, kon ik praktisch naakt rondlopen zonder kritiek te krijgen. Op mijn vijftigste word ik ervoor beschimpt.’, pent ze neer.

Onzeker

‘Waarom wordt seksualiteit en naaktheid toegejuicht in de jeugd van een vrouw en beschimpt in haar volwassenheid?

Vanwege mannen. Wat zegt dit voor vrouwen zoals ik, die gevalideerd moeten worden door de mannelijke blik?

Het maakt ons onzeker. Het enige dat hier zielig is, is dat anderen over jouw leven beslissen wat wel en niet mag. Aan deze foto is niets zieligs’, aldus Paulina.

Hear hear, woman. En voor een lijf à la Paulina op ons 55e? Daar tekenen we voor.

View this post on Instagram A post shared by Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Hollywoodlife | Beeld: Brunopress