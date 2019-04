Fan van ‘Penoza’? Dan is dit jouw kans om in de film te spelen

Ben je een grote fan van Penoza en kun je niet wachten op de film? Dan is het jouw geluksdag. Je kunt namelijk Carmen van Walraven misschien wel echt ontmoeten. Tenminste, als je uitgekozen wordt als figurant dan.

KRO-NCRV laat namelijk op Facebook weten nog steeds wat mensen nodig te hebben voor de film. Wat moet je doen? Het is heel simpel: in een foto laat je zien waarom nu juíst jij de geschikte kandidaat bent om de sterren van de hemel te spelen. Of ja, in de achtergrond dan hè. Je blijft figurant. Je opgeven kan via deze link.

Canada

Vorige week was heel het land in schok dat Carmen van Walraven tóch nog bleek te leven. De drugskoningin was opgepakt na een schietpartij in restaurant Danny’s Diner in Canada. Eind maart zijn de opnames voor de film begonnen en dus nog lang niet afgerond als we dit bericht moeten geloven. Vanaf 28 november draait het spannende vervolg in de bioscopen.

Bron: Boulevard | Beeld: KRO-NCRV