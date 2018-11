Het perfecte cadeau voor je surprise: de merchandise van Dr. Pimple Popper

Met Sinterklaas in aantocht liggen ook de surprise avondjes in het verschiet. Deze avondjes kenmerken zich vaak door veel grappige cadeautjes voor een zacht prijsje. Ben jij op zoek naar het perfecte surprise cadeautje? Zoek niet verder, de merchandiselijn van Dr. Pimple Popper sluit naadloos aan bij deze categorie.

Dr. Pimple Popper

Dr. Pimple Popper bevindt zich in hetzelfde vaarwater als Famke Louise: of je vindt het heerlijk wat ze doet (puisten uitknijpen), of je verafschuwt alles wat ze doet en krijgt er kippenvel van. Een ding staat vast: of het nu gaat om collega’s, vrienden of familie, iedereen heeft wel eens van Dr. Pimple Popper gehoord. En dat maakt haar merchandiselijn geschikt voor ieder surprise avondje. Van bekers en sokken tot professionele ‘pop’-sets, alle producten zijn versierd met quotes geïnspireerd op puisten. Ja, heus. Wie maak jij blij – of juist erg verdrietig (maar ook dat is surprise!) – met een van deze items?

Ook handig: de producten worden bezorgd in Nederland en prijzen variëren van $10 tot $45 (zo’n €40,00).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.