Petje op, petje af: komt er een seizoen 2 van ‘The Stranger’?

De serie werd getipt als dé opvolger van You, maar de meningen zijn verdeeld over The Stranger. Zo waren er veel losse eindjes en werd niet elke verhaallijn opgelost. Reden genoeg voor een seizoen 2, zou je denken. Maar is dat ook zo?

Want euh, hoe heeft Mike nu precies die alpaca kunnen onthoofden met een schep? En we zagen Adam een DNA-test doen, maar hebben daar vervolgens nooit het resultaat van gezien. Nou goed, alle warrige verhaallijnen daargelaten, is er toch wel een roep om een tweede seizoen.

Seizoen 2 The Stranger

De show eindigt namelijk met Adam die Tripp vermoordt en rechercheur Johanna die de losse eindjes voor hem wegwerkt. Maar net als alles weer koek en ei lijkt te zijn, duikt The Stranger op bij het voetbalveld. Heeft zij nog maar chantage voor haar halfbroer in petto?

Vervolg

Harlan Coben, de auteur van het boek waar de serie op gebaseerd is, vertelt aan Digital Spy: ‘Ik denk niet dat het eerlijk is om mensen te vragen een misdaadverhaal van acht afleveringen te bekijken en dan niet het einde te geven en je te laten wachten op seizoen 2.’ Hij vervolgt: ‘We zullen alleen seizoen 2 doen als we een idee kunnen bedenken dat net zo goed is voor de personages, maar ik ga niet iets achterhouden of niet het volledige antwoord geven in seizoen 1. En eerlijk, de boeken lenen zich niet voor meer dan één seizoen … Dit is een gesloten verhaal. Je hebt aan het einde alle antwoorden en het is dan ook enorm bevredigend.’

Niet gepland

Seizoen 2 van The Stranger staat dus niet echt op de planning, als het aan Coben ligt dan. Maar je weet nooit. Misschien als fans maar wat graag een vervolg willen, dat hij toch nog overstag gaat. Ondertussen weten we in ieder geval zeker dat Joe sowieso wel terugkeert in een derde seizoen van You. Wordt dat petje toch nog ergens nuttig gebruikt.

