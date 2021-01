Eindelijk is het zover: de cast van Friends is begonnen met de opnames voor een reünie. Dat bevestigde Lisa Kudrow, die de rol van Phoebe speelt, in de podcast ‘Literally!’.

Opnames Friends-reünie eindelijk begonnen

De opnames voor de Friends-reünie werden meerdere keren uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. In maart 2020 moesten de opnames beginnen, maar dat werd al snel verschoven naar mei. We weten allemaal dat de maatregelen langer duurde dan we hadden verwacht (en gehoopt) en ook de opnames voor de Friends-reünie werden wéér uitgesteld. Maar nu laat Lisa Kudrow à la Phoebe weten dat het begin van de langverwachte reünie dan eindelijk in zicht is.

Geen reboot

“We gaan het zeker doen, want ik heb al iets opgenomen”, onthult de 57-jarige actrice in de podcast. Daarnaast benadrukte Kudrow dat het geen ‘reboot’ is, waarbij de serie opnieuw gemaakt wordt, maar dat ze “gewoon bij elkaar komen, wat niet vaak gebeurt – en wat sinds 2004 niet meer is gebeurd in het bijzijn van andere mensen”.

Lees ook

Fans vinden dít de slechtste Friends-aflevering aller tijden

Wanneer te zien?

Wanneer het vervolg precies uitkomt is nog onbekend, maar waarschijnlijk is het ergens in de lente te zien op HBO Max. Bovendien is het niet bekend of en wanneer de special in Nederland te zien zal zijn, maar de uitzendrechten van HBO-titels liggen bij VodafoneZiggo.

Money, money, money

Voor het geld hoeven de acteurs deze Friends-reünie het in ieder geval niet te doen. De meeste series verdwijnen na het einde van televisie. Soms zijn ze terug te kijken op bijvoorbeeld Netflix of Videoland, maar de serie op de beeldbuis zien zit er in de meeste gevallen niet meer in. Maar de seizoenen van Friends? Juist, díe worden nog altijd uitgezonden. Dit feestje levert Warner Bros jaarlijks nog 1 biljoen dollar (da’s omgerekend zo’n 877 miljoen euro) op. En daar plukken de acteurs natuurlijk ook de vruchten van. Nu krijgen ze hier ‘slechts’ twee procent van, maar laat je niet voor de gek houden: dat is een luttele 17,5 miljoen (!) euro per jaar.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Bron: ANP | Beeld: BrunoPress