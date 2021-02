Phoebe Bridgers: ‘Marilyn Manson had een verkrachtkamer’

Nadat Evan Rachel Wood begin deze week deelde hoe ze jarenlang werd gemarteld door haar ex Marilyn Manson, melden zich steeds meer vrouwen met een soortgelijke ervaring met de shockrocker. Zangeres Phoebe Bridgers was ooit groot fan, tot ze tijdens een rondleiding door Marilyns huis ‘de verkrachtingskamer’ te zien kreeg.

Phoebe neemt op Twitter een duidelijk standpunt in en gaat naast de slachtoffers staan. Inmiddels beschuldigen minstens zes vrouwen Marilyn Manson van seksuele mishandeling. De zangeres herinnert zich hoe ze als tiener ooit het huis van Marilyn Manson mocht bezoeken met een groepje vrienden. Na de rondleiding was haar liefde voor de artiest ernstig bekoeld.

‘Iedereen wist het’

‘Ik was een groot fan’, schrijft de 26-jarige muzikant. ‘Hij refereerde naar een kamer in zijn huis als ‘de verkrachtingskamer’. Ik dacht dat het gewoon vreselijke corpsballenhumor was. Vanaf toen ben ik gestopt fan te zijn. Ik sta naast iedereen die haar verhaal deelt.’

‘De platenmaatschappij wist het, het management wist het, iedereen wist het. Dat zij nu afstand nemen en doen alsof ze geshockeerd zijn, is zielig’, besluit Phoebe.

Dita von Teese

Phoebes tweets komen nadat Marilyn Mansons ex-vrouw Dita von Teese een statement uitbracht waarin ze schrijft dat de verhalen over misbruik niet overeenkomen met haar persoonlijke ervaring. Wel kreeg ze binnen het huwelijk te maken met bedrog en drugsmisbruik. Ze drukte tegelijkertijd slachtoffers op het hart alle stappen te nemen die nodig zijn om van misbruik in welke vorm dan ook te helen.

Marilyn ontkent alle beschuldigingen. ‘Mijn leven en mijn kunst zijn altijd al het onderwerp geweest van controverse, maar deze recente claims zijn afschuwelijke vervormingen van de realiteit.’

Ben jij slachtoffer van seksueel misbruik? Blijf er niet alleen mee zitten. Via ‘Verbreek de stilte’ van Slachtofferhulp kun je emotionele, praktische en juridische hulp krijgen.

Bron: People | Beeld: Getty