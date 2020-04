Een van Phoebe’s drielingbaby’s is nu een heuse ster op TikTok

Met afleveringen van Friends nog dagelijks op televisie is het misschien een beetje schrikken om te bedenken dat de kinderen uit de serie inmiddels volwassenen zijn. Om het nog erger te maken: een van Phoebe’s drieling baby’s is nu een heuse beroemdheid op TikTok (je weet wel, dat nieuwe sociale netwerk).

We hebben het over Alexandria Cimoch. Zij figureerde als baby van Phoebe Buffay in Friends. En die zwangerschap bleek onvergetelijk. Lisa Kudrow speelde in de rol van Phoebe voor surrogaatmoeder van Phoebe’s broer. Totaal onverwacht bleek ze zwanger van een drieling en dus moesten de producers op zoek naar drie baby’s.

En in plaats van drie verschillende babie’s te casten, kozen de producers voor de vierling Alexandria, Paul, Justin en Cole. Samen mochten zij afwisselend in beeld komen als de drieling Leslie, Frank Jr. Jr. en Chandler, te zien in in het zesde seizoen The One With Joey’s Porsche.

Nu, twintig jaar later en met dank aan de nostalgie die om Friends heen hangt, blijken die luttele baby-seconden nog steeds een claim to fame. Op TikTok deelt Alexandria een video, uiteraard voorzien van de theme song I’ll Be There For You van The Rembrandts – waarin ze als baby te zien is in de armen van Chandler en Phoebe. De video is inmiddels miljoenen keren bekeken en heeft meer dan 600.000 likes. En dat allemaal door een paar seconden als baby in beeld te zijn gekomen in 1999…

