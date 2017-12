Pinterest voorspelt: dit worden 6 fashion trends in 2018

Het aftellen is nu toch echt begonnen! Nog een paar dagen en dan mogen we de champagne ontpoppen en feestend het nieuwe jaar inluiden. Het leuke aan een nieuw jaar is dat het ook weer wat nieuwe fashion trends met zich meebrengt.

In 2017 hebben we veel trends zien komen en gaan en onze favorieten nemen we natuurlijk mee het nieuwe jaar in. Pinterest voorspelt dat dit de zes nieuwe fashion trends van 2018 zijn. Handig, kunnen we alvast gaan shoppen!

#1 T-shirt met logo

Het t-shirt met een groot logo erop was een grote favoriet in 2017. And guess what, deze top wordt ook in 2018 trend.

#2 Grote oorbellen

Goodbye kleine oorbellen en zeg hallo tegen de grote statement oorbellen. Deze earrings vallen op en maken je outfit helemaal af!

#3 Trousers met wijde pijpen

Trousers met wijde pijpen zitten niet alleen heel lekker, maar zorgen er ook voor dat je outfit er put together uit ziet! Van deze broek moet je er dus zeker een aanschaffen in 2018.

#4 Plastic

Deze trend klinkt misschien als een no go maar dit wordt zeker een grote favoriet! Want we verzekeren je dat het er super leuk uitziet. Wel maakt het wat geluid bij het aantrekken..

#5 Baret



Dit jaar was de Franse stijl enorm populair en zo ook de baret. Deze trend blijven we natuurlijk met veel plezier dragen in 2018.

#6 Statement sokken

Op zoek naar een easy manier om je outfit een extra touch te geven? Dan zijn het de statement sokken die daar voor gaan zorgen. In 2018 zullen de winkels gegarandeerd volhangen met deze uitbundige accessoire.

Ook in 2018 op de hoogte blijven van de fashion trends? Check StyleToday.nl!