Voor alle pizzaliefhebbers: ‘Pizza Monopoly’ is het spel van je dromen

De reguliere variant van Monopoly bestaat al jaren, maar de laatste tijd komen er steeds meer versies bij. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Friends-, katten– of valsspelerseditie van het populaire bordspel? Aan dat rijtje voegt zich nu nóg een knaller toe, speciaal voor liefhebbers van pizza.

Waar je in de normale editie van Monopoly speelt om straten, ga je in de pizzavariant de strijd aan om zoveel mogelijk toppings te bemachtigen. Yum! En dat is niet het enige waarin het pizzathema terugkomt; ook de pionnen zijn erop aangepast. Zo kun je bijvoorbeeld spelen als kaasrasp, pizzasnijder of bezorgfiets. Zelfs de doos van het spel is helemaal in de sfeer van het heerlijke gerecht, want het spelbord, de regels en alle andere benodigdheden zitten in een – jawel – pizzadoos.

Zo’n dertig euro

Je kunt het spel in Nederland alleen via Amazon kopen, voor omgerekend zo’n dertig euro. Dit betekent dus dat het spel – vooralsnog – alleen in het Engels verkrijgbaar is.

Pizza op tafel, wijntje erbij en… spelen, maar!

