Oh, werd er een foto gemaakt? Plandid is die Instagramtrend waar je niet meer omheen kan

Als er van ons een foto wordt gemaakt zonder dat we het doorhebben, zit ons haar voor ons ogen en hebben we drie onderkinnen. Als influencers spontaan op de kiek worden gezet, waaien hun lokken met de wind mee, valt het zonlicht perfect en matcht hun broek met interieur. Althans: als we Instagram mogen geloven. Toch zijn die nonchalante plaatjes niet zo spontaan als je denkt.

Zoals je inmiddels doorhebt is Instagram een mooiere versie van de werkelijkheid. Je ziet influencers nooit een foto van zichzelf plaatsen wanneer ze in hun joggingsbroek en groot shirt op de bank chips eten, wél wanneer ze hun mooiste jurkje aan hebben op een zonnige plek met gekleurde deurtjes. Een beetje nep, zou je kunnen zeggen, en dat is deze trend eigenlijk ook.

Planned it

De foto’s líjken misschien heel spontaan te zijn gemaakt, maar niets is minder waar. De Instagramkiekjes waarbij het eruitziet alsof degene die erop staat niet doorhad dat ie werd genomen, worden plandids genoemd. Een plandid is een geplande candid, een combinatie van planned en candid. Op dit soort foto’s wordt vaak weggekeken, langs de camera heen gekeken of wordt de foto van achteren genomen zodat het lijkt alsof de gefotografeerde het niet doorhad.

Deze influencers hebben de Instagramtrend in ieder geval al goed onder de knie:

meeting in/out – back to work Een bericht gedeeld door Claire Rose Cliteur (@claartjerose) op 2 Aug 2017 om 11:49 PDT Glow 🌅💛 Een bericht gedeeld door Bella Hadid (@bellahadid) op 13 Jul 2017 om 10:26 PDT

missing boat life Een bericht gedeeld door Benthe Liem (@bentheliem) op 2 Aug 2017 om 1:46 PDT

one of the coolest festivals i’ve been! big thanks to @riverisland for inviting me! 💫 #imwearingri Een bericht gedeeld door VH. (@vivianhoorn) op 15 Jul 2017 om 1:54 PDT

having so much fun at the @bumble #WinterBumbleland party, hosting with my sister #ad ❄🌴🐝 Een bericht gedeeld door Kendall (@kendalljenner) op 15 Apr 2017 om 3:37 PDT

Beeld Instagram