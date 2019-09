Ook zonder groene vingers: bij deze supermarkt scoor je de leukste planten voor een prikkie

Nu de zomer ver te zoeken is, heb je misschien behoefte aan wat meer groen in huis. Mocht je ook alles dood laten gaan (bedoel, je hoeft er zelfs maar naar te kijken of die plant lijkt af te sterven), ren dan snel naar de Lidl.

De budgetsupermarkt verkoopt namelijk weer de leukste planten voor een prikkie. Voor slechts €3,99 heb je al een groene vriend in huis en leg je nog 2 euro erbij, dan heb je meteen een bijpassende pot. Want geef toe, we weten allemaal dat dat eigenlijk het meeste werk kost. Want past wit nu het beste of ga je toch voor kleur? Keuzes.

Op is op

Met wel zes verschillende plantensoorten is er voor ieder wat wils, maar let wel: op is op. De actie is vanaf maandag ingegaan, dus mocht je nog je interieur willen opleuken met een paar (of een heleboel) nieuwe aanwinsten, dan zouden we zeker even langs de Lidl rijden na het werk. Kom maar op met die urban jungle.

Bron: Lidl | Beeld: Lidl, Pexels