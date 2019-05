Kom maar door met die urban jungle: zo geef je jouw plant nooit meer teveel water

Je planten vergeten water te geven is één ding. Maar wist je dat jouw groene vriend ook dood kan gaat doordat je te vaak met je gietertje langskomt? Juist.

Want ja, had je ‘m nu vandaag al gehad of niet? Nou, doe dan maar extra. Als het ware verzuip je jouw plant hierdoor, wat ervoor zorgt dat jouw geliefde gatenplant of pannekoekenplant het loodje legt. De eerste tip is daarom om een app te downloaden waarin je bijhoudt hoe vaak je jouw groene reus water moet geven. Door Plantifer en Plantsome kan het haast niet meer fout: deze apps houden zelfs rekening met factoren in je huis. Als ze nu nog doodgaan…

IJsklontje Geen zin in allerlei technologisch gedoe? Dan is de truc met de ijsklontjes ook een goede. Pak er een paar uit de diepvries en leg ze in de aarde van de plant. Doordat het ijs langzaam smelt, nemen de wortels al het water in het juiste tempo op. Kind kan de was doen! Heb je geen groene vingers, maar wel handige handjes, dan kun je ook zelf een gietconstructie in elkaar flansen. Hiervoor heb je alleen wat flesjes water nodig en een mesje of schaar. Hoe werkt het? Vul de flesjes met water en draai de dop stevig dicht. Maak wat gaatjes in de dop, zet het flesje ondersteboven in de aarde van je plant en voilà: het water loopt geleidelijk in de grond.

Gietapparaatje

Mocht je nu óók nog twee linkerhanden hebben, dan kun je natuurlijk ook deze constructie kopen. Het zogenoemde gietapparaatje zorgt ervoor dat jouw groene vriend precies op het juiste moment de juiste hoeveelheid water krijgt. Gaat het dán nog mis, dan raden we gewoon een neppe variant aan. Ook leuk toch?

Bron: Libelle | Beeld: iStock