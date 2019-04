Ook zonder groene vingers: deze planten kun je bijna niet dood laten gaan

Als een plant het een maand overleeft, houd je nog net geen feestje. Nee, echt groene vingers heb je niet. Toch zouden deze gezellige vriendjes het áltijd moeten blijven doen.

Want zeg nu zelf, wat groen in huis is net even wat fleuriger. Zeker nu de temperaturen buiten oplopen, wil je ook binnen kunnen genieten van jouw urban jungle. Daarom hier zes planten die volgens Sofie van The Plant Corner jouw zanderige vingers overleven.

Pannenkoek

Als eerst: de pannenkoekenplant. Nu kunnen wij uit ervaring zeggen, dat zelfs deze het niet altijd overleefd (het is ook een soort talent). Maar in het algemeen doet deze groene rakker het goed. Zet ‘m op een plek met veel licht, maar niet in direct zonlicht. Paar keer per week beetje water en you’re good to go. Ook de hartjesplant (Philodendron Scandens) laat ons niet zo groene hart sneller kloppen. Hoeft maar één keer in de week water, dat moet nog net lukken toch?

Cactus

Toch wel de klassieker die je echt echt bijna niet dood kunt laten doen: de cactus. Mocht je toch behoefte hebben aan wat bladeren, dan is de gatenplant (Philodendron Monstera) een regelrechte hit. Eén keer per week met je gietertje langs en je zult zien dat je de jungle zo in huis hebt.



It’s pink!

De luchtplant heeft geen wortel en dus geen aarde nodig om in te gronden. Wekelijks even afspoelen onder de kraan en je hebt er geen omkijken meer naar. Maar waar we toch wel echt het meest enthousiast over zijn, is over de Maranta fascinator. Alleen de naam klinkt al fascinerend, maar dat is het plantje ook echt. De nerven aan de onderkant van de bladeren zijn namelijk donker roze! Even wekelijks met de verstuiver de bladeren nat maken en wat water in de potgrond geven, en jouw huis is helemaal opgefleurd.

