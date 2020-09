Als je dacht dat jouw week vandaag slecht begon… Denk dan aan de bewoners van de ‘Love Island’-villa. Zij staan vanavond voor een duivels dilemma. Sturen ze Imen en Remco naar huis, of kiezen ze voor Josephine-Charlotte en Kai? Het dilemma zorgt in ieder geval voor een grote plottwist.

Afgelopen zaterdagavond lieten Viktor Verhulst en Holly Mae Brood via een sms aan de islanders weten dat ze onderweg waren naar de villa. En een beetje bewoner weet wat dat betekent: storm op komst. Meestal betekent de aanwezigheid van de presentatoren namelijk dat er iemand naar huis wordt gestuurd.

Wie gun je de liefde het meest?

En yes. Ook nu is dat het geval. Maar mét een plottwist: niet de kijker, maar de islanders moeten kiezen wie de villa direct moet verlaten. De koppels Imen en Remco en Josephine-Charlotte en Kai kregen van de kijkers de minste stemmen en zitten nu op de schopstoel. Wie uiteindelijk z’n koffers moet pakken, wordt beslist door de andere kandidaten. Een moeilijke opdracht, waarbij de emoties hoog oplaaien.

En je zou kunnen zeggen dat deze exit een van de venijnige troeven is die de makers van het programma in handen hebben. Je kunt er bij Love Island namelijk op rekenen dat zodra het té gezellig lijkt te worden in de villa, de makers daar graag een stokje voor steken. Want hey, het moet immers wel leuk blijven (en niet saai worden).

Een andere troef voor wat sensatie is Casa Amor, waarvan we toch echt hopen dat daar dit seizoen gebruik van wordt gemaakt.

Casa Amor

Deze plottwist is zo een ontzettende grote mindfuck, dat we ‘m met alle plezier voor je uitleggen. Want wat is Casa Amor? Casa Amor is een tweede villa, ver buiten het zicht van de Love Island-villa, waar op een onverwacht moment de mannelijke Islanders naar toe worden gebracht.

Natuurlijk – hey, het is en blijft een realityprogramma – blijven de mannen daar niet alleen. Zij krijgen in Casa Amor visite van zes geheel nieuwe vrouwelijke islanders. Tegelijkertijd krijgen de vrouwen, die achterblijven in de Love Island-villa, bezoek van zes geheel nieuwe mannen. Oh en heel Temptation’ish: zowel de mannen als de vrouwen krijgen filmpjes van hun wederhelft in de andere villa te zien. Yup, een gouden recept voor drama en onzekerheden, want het gaat hier om een verblijf inclusief overnachting(en). Dat betekent dat geduld en vertrouwen zwaar op de proef worden gesteld.

Op het einde van de grote huizenswitch vindt er een recoupling plaats, waarbij de islanders mogen kiezen voor een oude vertrouwde of juist voor een gloednieuw gezicht… Overbodig om te zeggen dat dit in het verleden al eens de nodige harten gebroken heeft. Wanneer en óf dramaweek, ahum, Casa Amor-week in de Nederlandse versie aanbreekt, is nog niet bekend. Eerder legde productieleider Imke Heuver al uit dat zo’n tweede villa echt te duur is voor de Nederlandse productie.

Casa Amor – the UK edition

Vorig jaar was Casa Amor voor zowel makers als kijkers een waar genot. Het begon immers al met een hilarische aftrap: de mannen moesten er ’s nachts stiekem tussen uit zien te glippen. En probeer dat maar eens te doen in een slaapkamer waarin iedereen bij elkaar slaapt.

Vervolgens draaide Dani – zeg maar gerust de Seba van toen, want: vanaf dag één al samen – helemaal door van onzekerheid en keerde Josh – die ook al geruime tijd een koppel vormde met de loyale Georgia – terug naar de villa met een nieuwe dame aan zijn arm. Reken maar van yes dat Casa Amor de boel op scherp zet.

Kijk hieronder hoe de Britse jongens stiekem wegglipten en vooral: hoe de meisjes er ’s ochtends achter kwamen dat de jongens waren verdwenen (vanaf 01:00).

En zie hier het resultaat van de Britse mindfuck: Islander Dani raakt totaal in shock bij het zien van de beelden uit Casa Amor.