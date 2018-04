Plussize model verovert het internet met bikinishoot voor ASOS

In de fashionindustrie zien we gelukkig steeds meer plussize modellen over de catwalk paraderen, en ook bij de meeste webshops is er tegenwoordig genoeg aanbod voor ‘een maatje meer’. Vivian Eyo-Ephraim kreeg dan ook veel lof toen zij dit weekend haar shoot voor de Britse webshop ASOS op Instagram deelde.

‘Dit is wat we willen zien’, ‘Wie is deze mega babe?’ en ‘Dit is zo inspirerend’ is slechts een greep uit de vele lovende reacties op Vivian’s shoot voor ASOS. En dat terwijl het model nog maar net is begonnen. Vivian werd zeven maanden geleden binnengehaald door Bridge Models, waardoor ze maar wat blij is met de opdracht die ze in de wacht heeft weten te slepen. ‘Ik kan niet wachten om iedereen nog trotser te maken.’

Oeps…

Maar waar de beeldschone Vivian geprezen wordt om haar prestatie, is er ondertussen veel te doen rondom een tweet van Twitteraar Ientje. Bij een kalender met plussize modellen schreef zij dat het hier om ‘echte vrouwen’ zou gaan. En dat schiet bij velen Twitteraars in het verkeerde keelgat. ‘Ah he, verdorie! Ik ben slank en dus geen echte vrouw’ en ‘Slanke vrouwen zijn ook echt. Maar dan slank’, schrijven twitteraars.

De beste vrouw liet al snel weten het niet zo te bedoelen en bood dan ook haar excuses aan aan iedereen die ze hiermee heeft gekwetst. Eind goed, al goed!

Een bericht gedeeld door Vivian Eyo-Ephraim🥀 (@vivss_x) op 29 Mrt 2018 om 7:53 (PDT)

Eindelijk Bikinikalender met Echte Vrouwen.Vind haar prachtig! pic.twitter.com/pIoZ9jVYt1 — Ientje (@Ientje6) 3 april 2018

Bron: Cosmopolitan UK | Beeld: Twitter, Instagram, ASOS