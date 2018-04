Podcast laten maken over jouw reisverhaal? Geef je nu op

Via Instagram delen we onze reizen in foto’s. Op blogs vertellen we onze backpackersavonturen in woorden. Maar waarom niet ook onze reisbelevenissen delen in geluid? Het kan nu met de podcast The Journey van KLM.

In de trein, op de fiets of voor het slapen gaan in bed: wie mee wil gaan met de tijd, luistert podcasts. Ook KLM speelt in op de trend en ontwikkelt tegenwoordig zijn eigen audiodocumentaires onder de naam The Journey. En die hebben natuurlijk alles te maken met reizen.

De reisverhalen van The Journey lopen uiteen in allerlei categorieën. Toch hebben ze één ding gemeen: ze gaan over reizen die iemands leven voorgoed hebben veranderd. Elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering met een nieuw verhaal. En het laatste verhaal van de reeks… die gaat misschien wel over jouw reis!

Voor de zesde podcastaflevering van The Journey is KLM op zoek naar een bijzonder, inspirerend reisverhaal. Heb jij er een en wil je ‘m graag delen? Mail dan naar podcast@klm.com, en wie weet wordt jouw podcast over de hele wereld verspreid.

Alle podcasts zijn gratis te beluisteren via deze site.

Beeld Shutterstock