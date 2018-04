Poepiechique kakken: dit is het allermooiste toilet van Nederland

De mooiste hotels, de mooiste huizen, misschien zelfs de mooiste keukens: we hebben ze allemaal wel voorbij zien komen. Maar het mooiste toilet van Nederland? Tsja, dat wisten we nog niet. Tot nu dan. 123toilet.nl deed namelijk een onderzoek naar het allermooiste kleine kamertje van ons land en koos door middel van een heuse jury van echte kenners uit de branche uiteindelijk de absolute winnaar.

En de winnaar is… niemand minder dan het W Hotel in Amsterdam. Het toilet in het populaire maar prijzige hotel mag zich in ieder geval het komende jaar het hotel met het mooiste toilet noemen. En bij het zien van de ruimte, snap je direct waarom. De ruimte is namelijk volledig zwart en bezaaid met lampjes, wat voor een betoverend effect zorgt. Maar naast dat de ruimte met meer smaak is ontworpen dan menig huis, zijn ook belangrijke aspecten als hygiëne en comfort aanwezig. ‘Het moet natuurlijk fris en schoon zijn, je moet je thuis kunnen voelen, het moet functioneel zijn en voor de bezoekers een beleving zijn. Dit zagen de juryleden terug toen ze een kijkje kwamen nemen bij onze toilet’, aldus Oreste Arbouw, werknemer van het W Hotel.

Interieur

De jury was er dan ook unaniem over eens dat het W Hotel de titel absoluut verdiend. ‘Er lijkt meer aandacht gegeven te worden aan wat vaak doorgaat voor ‘het kleinste kamertje’, vertelt jurylid Michael Bartelet. Maar wie is hier nou eigenlijk écht verantwoordelijk voor? Het interieur is namelijk te danken aan niemand minder dan architectenbureau Baranowitz + Kronenberg. ‘Het is grappig om te zien dat we vooral onze zwembad en wc’s terugzien op social media. Dat geeft wel aan dat de bezoekers onze design ook mooi vinden.’ Maar buiten dat is ook Arbouw maar wat tevreden met de prijs. ‘Niet iedereen kan zeggen dat ze de prijs van het mooiste toilet van Nederland hebben gewonnen. Wij zijn er heel blij mee.’

Bron Metro Holland | Beeld iStock