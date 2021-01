Politie deelt 66 boetes uit bij opnames videoclip Famke Louise

De politie heeft gisteren 66 boetes uitgedeeld bij de opnames van de nieuwe videoclip van Famke Louise (22), omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Er was een grote groep mensen bij elkaar gekomen in een loods in het Noord-Hollandse Lijnden om de videoclip op te nemen.

Alle aanwezigen kregen een boete. Ook rapper Blacka was bij de opnames van de clip aanwezig, meldt het AD. De rapper deelde in zijn Instagram Stories beelden waarop inderdaad te zien is dat er agenten in de loods waren. Op de beelden is te zien dat de aanwezigen wel mondkapjes dragen. Famke deelde zelf ook beelden van de voorbereidingen voor de videoshoot op Instagram Stories, waarop te zien is dat zij ook in diezelfde loods staat.

Coronamaatregelen overtreden

De politie Haaremmermeer plaatst op Facebook ook een aantal foto’s van de situatie. “Wederom hebben we vanavond samen met Handhaving & Toezicht en de Marechaussee handhavend moeten optreden vanwege het feit dat een grote groep mensen in een ruimte bijeen waren en de coronamaatregelen overtraden. Het betrof een loods aan de Raasdorperweg. Alle 66 aanwezigen hebben een proces-verbaal ontvangen”, zo schrijft de politie.

Famke Louise in opspraak

Famke Louise kwam eerder in opspraak omdat zij zich aansloot bij de actie #ikdoenietmeermee, tegen de coronamaatregelen. Er waren meer BN’ers die met deze actie meededen, maar vooral Famke kreeg bergen kritiek over zich heen nadat zij bij Eva Jinek in de uitzending haar mening had gedeeld. Na de uitzending besloten Famke en ic-specialist Diederik Gommers om nog eens met elkaar in gesprek te gaan. Daaruit kwam een bijzondere samenwerking voort: ze zetten een campagne op om de coronaregels te verdedigen richting jongeren.

