Politie op de hielen: WIDM’s Jeroen werd achtervolgd om aanwijzing

De politie op je hielen hebben, het zal je maar gebeuren. Het overkwam Jeroen Kijk in de Vegte, een van de kandidaten uit Wie is de Mol? Maar toch hadden de agenten een héle goede reden om de radio-dj te achtervolgen.

Gisterochtend vertelde hij in de show Jan-Willem Start Op: ‘Vorige week reed ik op de snelweg naar huis en ik zag in mijn achteruitkijkspiegel dat er een politiebusje achter mij reed.’ Hij besloot daarom maar zijn vaart iets te minderen. ‘Terwijl je weet: ik doe niks fout. Maar toch denk je: oh help, als dat maar goed gaat.’ Zijn wij de enige die denken, spiegels? Was dat niet een hint die al eerder terugkwam?

Jeroen politie

Hoe dan ook, de rust leek even te zijn wedergekeerd: de politie haalde Jeroen namelijk van rechts in, waardoor het leek alsof ze een afslag gingen nemen. ‘Vier hete agenten, die zaten mij echt overduidelijk te checken. Op een gegeven moment reed ‘ie weer door, remde ‘ie weer af, ging ‘ie weer naast mij rijden, tot een van die agenten een notitieblokje pakte’, gaat Kijk in de Vegte verder.

Wie ís de Mol?

De agenten bleken maar één ding te willen weten. Op het briefje was namelijk te lezen: ‘Ben jij de Mol?!’ En het antwoord daarop? Dat kon Jeroen natuurlijk niet geven: ‘Daar kan ik geen uitspraak over doen.’ Levensgevaarlijk, zo’n deelname aan Wie is de Mol?

Dit bericht bekijken op Instagram @jeroenkidv is ook nergens meer veilig… 😂 Een bericht gedeeld door Jan-Willem Start Op! (@jwstartop) op 27 Sep 2020 om 11:27 (PDT)

