Politieagent bekent verkrachting en moord op Sarah Everard

In maart domineerde het gezicht van de 33-jarige Sarah Everard het nieuws. De jonge vrouw liep vanaf een vriendin naar huis in haar woonplaats Londen en verdween. De Britse politieman Wayne Couzens die hiervoor is opgepakt, heeft nu bekend.

Na die beruchte 3 maart waarop Sarah verdween, bleef het lang onduidelijk waar ze was. Haar vriend gaf haar als vermist op, maar niemand vond haar.

#appmealsjethuisbent

In de tussentijd heerste er veel onrust in Londen zelf, maar ook over de rest van de wereld. De veiligheid van vrouwen stond weer volop in de aandacht. VIVA startte de campagne #appmealsjethuisbent en social media stond vol met verhalen van vrouwen die grensoverschrijdend gedrag en/of straatintimidatie hebben meegemaakt. Ook kwam de vraag omhoog: wat kunnen mannen doen tegen het onveilige gevoel dat vrouwen hebben?

Verdachte politieagent bekent

Tot 10 maart bleef de wereld in spanning of Sarah gevonden zou worden. Op die dag is haar levenloze lichaam aangetroffen in een bosgebied. Na een paar dagen werd de verdachte politieagent, die werkzaam was in Londen, gearresteerd. Diezelfde man heeft vanochtend bekend, zowel de aanklacht tegen de kidnapping en de verkrachting. Vier famieleden van Sarah waren aanwezig en hoorde de ex-politieagent bekennen met de woorden: ‘Yes, sir.’

