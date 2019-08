Ehm, houden Pom en Fabri ons voor de gek?

Pommeline en Fabrizio, en oké, ook Channah en Quinten en vooruit, ook Damian en Shirley – dus eigenlijk alleen dat overige nepkoppel niet (we noemen expres geen namen) maken van Temptation Island VIPS weer een prachtig leuk feestje. Dat doen ze letterlijk, door te feesten en pas als laatste naar bed te gaan (Fabri, we kijken hierbij naar jou) en figuurlijk – we noemen Pommeline’s tranendalletjes en Channah’s zwangerschap. Het koppel waar misschien wel het meest over geschreven is, zijn Koning en Koningin van de Tatoeages: Pommeline en Fabrizio. Twee weken geleden liet het koppel via Instagram Stories weten uit elkaar te zijn, maar is dat wel zo?

Wij hebben namelijk heel veel redenen om aan te nemen dat Pommeline en Fabrizio ons in de maling nemen. Ons voor de gek houden. Ons in het ootje nemen. Waarom we dat denken? Dat schrijven we graag even voor je uit. Welkom bij de complottheorie over Pom en Fabri! Illuminati, here we come!

Het afgelopen seizoen was saai, dus RTL moest alle zeilen bijzetten om de formule opnieuw succes in te blazen. De productie tastte daarom diep in de buidel en wist een van de meest geliefde koppels van Vlaanderen te strikken: Pommeline en Fabrizio.

Maar waarom, in hemelsnaam, zou je als koppel meedoen aan Temptation Island – zeker als je ieder als verleider hebt meegedaan (en dus dondersgoed wéét hoe het spel gespeeld wordt)?

Nogmaals, waarom zou je voor een tweede keer meedoen aan Temptation Island, als je Rosanna en Niels als voorbeeld kunt nemen…?

Daar is dus geen logisch antwoord op. Tenzij er een royale vergoeding tegenover staat. Immers, RTL kon een nieuwe flop van het programma niet riskeren en dus was de zender bereid te betalen.

Maar voor niets gaat de zon op. Tegenover een forse vergoeding moet natuurlijk wel iets goeds staan. Daarom komt RTL met een wurgcontract én met een harde voorwaarde: Pommeline en Fabrizio moeten doen alsof het uit is.

Dat doen de twee braaf. Sinds de bekendmaking van hun deelname aan Temptation Island posten de twee niets meer over hen samen op social media.

Tenminste, dat dénken ze braaf te doen. Want wie de stories goed met elkaar vergelijkt, ziet dat Pommeline en Fabrizio op dezelfde momenten in dezelfde sportschool zijn. Bovendien posten ze beide filmpjes van hun personal trainer, die hen voorheen samen trainde.

Ook is Pommeline nog altijd werkzaam in Fabrizio’s Tattoo Salon. Nog erger, ze tagt de salon ook continu in haar stories. Dat is opmerkelijk om twee redenen: waarom zou je nog willen werken in de zaak van je ex nadat hij je zo ontzettend hard heeft gekwetst, zoals we kunnen zien in de afleveringen? Reden twee: waarom zou je nog gratis reclame voor je bijna 400.000 volgers maken voor een ex…?

Intussen regent het scharrels van Fabrizio. Eerst zou hij met Julia zijn, nu met Maithe. Foto’s van hem met nieuwe meisjes worden gretig gedeeld, maar op geen van de foto’s is hij écht close te zien. Zoenen? Ho maar.

En al is het uit: is het dan echt de tijd om al met nieuwe meisjes de hort op te gaan? Een beetje mens doet het rustig aan of is – zoals Fabri in aflevering 6 al deed – druk met het verdelen van de inboedel. Of houdt netjes rekening met zijn ex, de immer huilende Pommeline.

Dan over Pommeline. Zo hysterisch als ze in de afleveringen is, zo rustig is ze op social media. Op haar stories zien we een vredige Pommeline, die veel met haar hondje knuffelt, armen en benen tatoeëert en vrolijk met vriendinnen afspreekt. Als het écht uit was, jeuken je handen toch om op social media minimaal één sneer uit te delen?

Maar oke, in haar verdediging: zowel Pommeline als Fabrizio zitten natuurlijk met dat wurgcontract. Of…. is dat wurgcontract er niet? Fabrizio hield de hele tijd zijn lippen over elkaar omdat de boete van RTL ó zo hoog zou zijn. Maar toch komen ze beide twee weken geleden plots met een statement naar buiten dat hun relatie over is. Huh, maakt het RTL-contract opeens niet meer uit…?

Eerlijk, wij geloven er maar bar weinig van.