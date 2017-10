Pommeline laat haar billen vergroten en dat kun je live volgen

Het spraakmakende seizoen van Temptation Island met Rosanna, Alex, Pommeline, Merijn en Lisa lijkt alweer lang geleden. Via Instagram en YouTube houden een aantal TI-leden ons nauwkeurig op de hoogte van hun wel en wee, we noemen de vlog van Rosanna en Niels als ook de duo-vlog van Merijn en Pommeline. Vooral die laatstgenoemde vindt het leuk om haar volgers bij alles te betrekken, want, zo laat ze op Instagram weten: op 26 oktober om 10:00 uur kun je live haar bilvergroting volgen.

Bilvergroting

In augustus kondigde Pommeline al aan dat ze haar billen zou laten vergroten en nu is ook de datum van de ingreep bekend. Op 26 oktober kun je via een livestream de cosmetische ingreep op de voet volgen. Dat kondigt de ex Temptation Island-deelneemster aan met een foto op Instagram: “Ik heb altijd al complexen gehad over mijn platte vormen en door middel van eigen vet laat ik mijn billen voller maken.”

Eigen vet

Ook legt Pommeline uit wáárom ze deze ingreep laat plegen. “Ik ben veel gaan gymen in het verleden om bilmassa bij te komen, maar dankzij bepaalde genen maak ik die niet aan, jammer genoeg.” Bij de ingreep zal haar eigen vet worden afgezogen en opnieuw geïnjecteerd worden in haar billen. Ga jij kijken?

Bron: Instagram @pommelinetilliere