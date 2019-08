Ho, wacht: is Pommeline nu samen met deze Love Island-deelnemer?

Het drama rondom Fabrizio en Pommeline houdt maar niet op. Wij denken nog steeds dat alles in scène is gezet en deze nieuwste ontwikkeling draagt daar alleen maar aan bij. De blondine is namelijk gespot met een Love Island-deelnemer.

En wel met Jarne. Nog iemand uit een RTL-programma, very smart thinking. De twee gingen namelijk gezellig met wat vrienden bowlen. Nu wil dat natuurlijk helemaal niks zeggen, maar dat de twee samen worden gezien is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Uit elkaar

Het zóu kunnen, aangezien Fabri en Pom officieel hebben aangekondigd uit elkaar te zijn. Nu weten we allemaal dat de ‘kleurplaat’ niet stil heeft gezeten – eerst was er Julia en vervolgens Maithé, maar ook dat is alweer uit – en dat hij momenteel vooral geniet van quality time met zijn zoontje.

Daten

Zo gek zou het dus niet zijn dat Pommeline vervolgens aan het daten is geslagen met de knappe Jarne. Want hoewel het dan misschien niks is geworden tussen hem en Lotte, kan de liefde zomaar opbloeien tussen de twee realitysterren. Ze zouden het namelijk wel ‘erg gezellig hebben samen’. Wordt dit dan het eerste Love Island meets Temptation stelletje?

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL