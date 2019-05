Oh jee: Pommeline en Fabrizio lijken ‘Temptation Island VIPS’ tóch niet overleefd te hebben

Temptation Island VIPS is nog niet eens begonnen, of de geruchtenmolen draait al op volle toeren. Zo zouden oudgedienden Pommeline en Fabrizio hun opwachting maken, máár volgens het laatste nieuws zou deze relatie het zeker niet overleefd hebben.

Hoe wat dat weten? Nou, het stel zit natuurlijk onder de tatoeages, máár een paar daarvan hebben een bijzondere betekenis voor elkaar. Zo heeft Pommeline niet alleen een (vrij groot) hoofd van haar liefje op haar lichaam, ook liet ze een tekst zetten met daaronder Fabrizio’s naam. En laat ze nu net die hebben laten verwijderen.

‘Old mistake’

Of ja, dat denken volgers dan. Degene die de tattoo weghaalde voor Pommeline schreef bij het kiekje: ‘Removing an old mistake.’ Au. Toch draagt ze het hoofd van de verleider voor nu alsnog altijd bij zich. Of deze zal worden weggelaserd bij een volgend bezoekje, is nog maar even afwachten.

Bron: Cosmpolitan | Beeld: Instagram