Pommeline lijdt aan slaapverlamming: ‘Ik dacht eerst dat ik geesten zag’

Wakker schrikken, een zwarte schim naast je bed zien staan en niet kunnen bewegen of roepen om hulp. Voor de een klinkt het als een scène uit een horrorfilm, voor mensen met slaapverlamming is het realiteit. Ook reality ster Pommeline lijdt aan slaapverlamming. In gesprek met Het laatste nieuws vertelt ze openhartig over deze aandoening.

‘Ik was een jaar of vijftien toen het voor het eerst gebeurde. Dat was in mijn mama haar slaapkamer, waar ik af en toe in haar bed sliep. Op een bepaald moment leek het alsof ik wakker werd, en zag ik in de rechterhoek van de kamer plots een man staan. Geen herkenbaar figuur, maar een zwart silhouet. Die schim kwam steeds dichter, maar ik kon mij niet meer bewegen. En ik kreeg geen adem meer, plots voelde ik een enorme druk op mijn borstkas. Het leek wel alsof iemand enorm hard op mijn borstkas kwam duwen.’

Pommeline wist op dat moment (nog) niet wat haar overkwam. ‘Ik dacht eerst dat ik geesten zag. Want ik was bij bewustzijn en dacht dat ik gewoon wakker was. Gelukkig kan ik het intussen herkennen en valt het nu minder vaak voor. En als het nu voorvalt reageer ik veel rustiger.’

De slaapstoornis heeft logischerwijs invloed op haar gezondheid, en andersom. ‘Als ik meer stress heb, dan speelt dat mee. Ik probeer er dus op te letten dat ik gezond leef en voldoende slaap heb. Trouwens, ook mijn zus had last van slaapverlamming. Maar ook bij haar werd het gelukkig beter toen ze ouder werd.’

Wat je volgens artsen kunt doen tegen slaapverlamming? Een goed slaapritme aanhouden, minder alcohol en cafeïne drinken en niet te veel eten vlak voordat je gaat slapen. Ook de wetenschap dat je lijdt aan slaapverlamming, en dus niet doordraait en echte geesten ziet, zou al voor een verbetering kunnen zorgen.

