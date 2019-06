Pommeline had ooit een relatie met deze EOTB-deelnemer

Dat Temptation Island en Ex on the Beach behoorlijk wat overlap hebben, blijkt wel uit de kandidaten die elk jaar aanspoelen. En ook deze twee deelnemers waren ooit een setje.

We hebben het over niemand minder dan Pommeline – ja, die dit jaar met Fabrizio weer meedoet aan Temptation Island VIPS – en Wayne. Het had dus zomaar gekund dat de blondine dit All Stars-seizoen het strand op was komen gelopen, ware het niet dat ze haar relatie aan het testen was in die andere realityshow.

Wayne waagt, wie niet wint

Het is dan ook al een hele tijd geleden dat Pom aan het daten was met de Limburger. In een interview met de Telegraaf vertelt Wayne: ‘Drie jaar geleden leerde ik haar kennen op een boeking. Chille chick, ik heb even een leuke tijd met haar gehad.’ Ja, ja, dus voor alle fame waren ze al een setje. Hoe lief.

Bron: Beautify | Beeld: RTL