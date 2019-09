Zo ontdekte Pommeline dat Fabrizio vreemdging met Julia

Hoewel er nu no hard feelings meer zijn tussen Pommeline en Fabrizio, kunnen we ons voorstellen dat dat kort na Temptation Island VIPS wel even anders was. De blondine klapt namelijk uit de school hoe ze achter de affaire van de tatoeëerder kwam en we kunnen al zeggen: it ain’t pretty.

Fabrizio bracht dan ook niet voor niks nog een emotionele ode aan zijn Pommeline toen het laatste kampvuur achter de rug was. Want eenmaal terug in België was het klaar met alle romantiek. ‘De week nadat we terugkwamen heeft Fabrizio al achter mijn rug om met Julia afgesproken, waardoor wij dan uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan’, verklaarde Pommeline al eerder.

Oh, oh iCloud

En de manier waarop Pommeline erachter kwam? Die is best wel pijnlijk. Fabrizio nam namelijk zelf niet de moeite om haar in te lichten, maar de realityster ontdekte het overspel per toeval, omdat de Griekse god slordig met zijn spullen omging. ‘Ik ben erachter gekomen omdat zijn laptop hier was blijven liggen’, aldus de blondine. ‘Ik had het wachtwoord ervan, en meneer was vergeten dat de foto’s op zijn telefoon automatisch op zijn iCloud kwamen. Achteraf kon hij niet meer ontkennen natuurlijk, want ik had het bewijs gewoon in handen.’

Nieuwe vlam

Gelukkig heeft Pommeline nu het geluk in de liefde weer helemaal gevonden bij haar nieuwe vlam Levi. Maar ook in het algemeen gaat het goed met haar. ‘Ik kan wel zeggen dat ik gelukkig ben’, vertelde ze eerder. Eind goed, al goed!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL