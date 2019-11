Pommeline confronteert Fabrizio: ‘Je liet me geloven in een droom’

Voor het Belgische programma Celebs gaan daten gaan Pommeline en Fabrizio de confrontatie met elkaar aan, net als bij de laatste aflevering van Temptation Island. De sfeer is al meteen gespannen wanneer Pommeline binnenwandelt. ‘Ga je nog trouwen straks?’, vraagt ze haar ex op venijnige toon, wanneer ze ziet dat Fabrizio een deftig jasje aanheeft. ‘Nee jong. Ik dacht: ik kleed me een beetje deftig voor de verandering,’ antwoordt hij.

Om even het geheugen op te frissen: Fabrizio en Pommeline namen als verloofd stel deel aan Temptation Island Vips, kwamen verloofd terug, maar bij thuiskomst ging Fabrizio stiekem afspreken met verleidster Julia.

In een voorproefje van de nieuwste aflevering van Celebs gaan daten zien we Pommeline en Fabrizio op de bank zitten, om het gesprek met elkaar aan te gaan.

Niet veel later blijkt dat ‘de confrontatie’ plaatsvindt op verzoek van ‘Fabri’. Want hoewel Pommeline degene is die deelneemt aan Celebs gaan daten, is Fabrizio degene die het graag goed wil doen. ‘Omdat ik vernomen had dat het wat moeilijk ging. Dat het wat stroever verliep of dat de breuk nog niet voor honderd procent een plaats had gekregen.’

Lees ook:

Zo ontdekte Pommeline dat Fabrizio vreemdging met Julia

Pommeline neemt geen blad voor de mond en vertelt Fabrizio precies wat haar dwarszit: ‘Ik ging in mijn ogen ineens van de droomvrouw naar een stuk vuil. Jij hebt altijd gezegd: heb je het dan niet voelen aankomen? Natuurlijk niet! Drie weken voor je het gedaan hebt, zat je met mij nog bij de weddingplanner, wetende dat je toen al met Julia weet-ik-veel-wat aan het bekokstoven was. Drie weken later krijg ik een puppy van je voor mijn verjaardag, en exact een week later laat je mij gewoon vallen.’

Toch was ook Pommeline niet geheel blind: ook zij zag dat het af en toe niet goed ging met de relatie. ‘Maar dan praat je er toch gewoon over met elkaar? Dan zeg je: kijk, voor mij gaat het niet meer. Maar dan ga je niet mee naar de weddingplanner, dan laat je mij niet eerst nog in die droom geloven om mij daarna alles af te pakken. Dat deed mij gewoon heel veel pijn, Fabri.’

De aflevering is morgenavond te zien op het Belgische VIJF. De show is vooralsnog niet beschikbaar in Nederland.

Lees ook:

Fabrizio geeft emotionele ode aan Pommeline: ‘Je hebt voor altijd een plek in mijn hart’