Nu er geen baas of collega’s zijn om je aan te bewijzen, kan het zomaar zijn dat je – terwijl je gewoon een mailtje aan het lezen was – jezelf ineens terugvindt op een Instagram account van de ex van je buurvrouw van toen je nog bij je ouders woonde. Ondanks dat je weet dat je werk moet verzetten, lukt het niet om je honderd procent te focussen. Gek, toch? De Pomodoro techniek is here to the rescue.

Ik moet eerlijk zeggen: ik ben een behoorlijke chaoot. Globaal structuur aanbrengen lukt prima, maar zodra het op werk aankomt, kan ik zomaar alle kanten opvliegen. Zeker nu ik alleen maar thuiswerk, merk ik dat ik sneller ben afgeleid in de digitale wereld. Wellicht was dat op kantoor de offline wereld, maar dan ben je tenminste niet alleen. Goed: ik ontdekte de Pomodoro techniek. Bestaat al sinds de jaren 80, zijn ook al veel dingen over geschreven, maar ik kende het nog niet en ik moet zeggen, het werkt best lekker. Dus dat wil ik je in tijden van thuiswerken niet onthouden.

Ik heb ‘m wel een beetje aangepast naar eigen inzicht, maar over all werkt het goed.

Hoe werkt de Pomodoro techniek?

Maak een ‘braindump’. Of te wel: pak een papier met pen of maak een digitaal document en schrijf alles wat nog gedaan moet worden op. Alle activiteiten uit je hoofd moeten op het velletje of in het document komen te staan. Dan een takenlijst: pak wederom een nieuw blaadje met pen of maak een nieuw document. Hierop schrijf je in volgorde van prioriteit wat er die dag moet gebeuren. De Pomodoro uitvinders willen dat je het als ‘pomodoro’ opschrijft (dus een taak mag niet langer of korter dan 25 minuten duren), maar dat vind ik zelf een beetje ingewikkeld, want ik kan niet inschatten hoelang ik ermee bezig ben. Weet je het wel: doe het dan vooral ‘zoals het heurt’. Dan: timer op 25 minuten en hups aan het werk. Begin met je bovenste taak voor 25 minuten – daarna mag je even pauze nemen, dus die 25 minuten doorwerken, is prima te doen. Heel belangrijk: vink de taak af en dan mag je drie tot vijf minuten pauze hebben. Strek de benen, doe een stretchoefening voor de schouders of loop naar beneden voor een verse kop koffie. Bovenste stappen herhaal je tot je vier van die taakjes erop hebt zitten. En dan: tijd voor een langere pauze. Tien tot vijftien minuten wordt aangeraden, maar natuurlijk ook prima als jij er twintig minuten van maakt en meteen even voor je eerste ommetje van de dag gaat.

Waarom werkt het?

Volgens experts is de reden dat dit systeem zo goed werkt simpel: ‘aandacht’. Je hoeft je maar 25 minuten te focussen op een taak en daarna kun je je vijf minuten laten afleiden. Dat is ook een van de redenen dat ik het fijn vind. De andere redenen:

Ik hoef me maar 25 minuten te concentreren en weet dat ik in 25 minuten niet én dat artikel kan schrijven, kan researchen, een e-mail beantwoorden en Instagram kan checken. Dus ik kies het belangrijkste, ga dat doen en check m’n Instagram in die vijf minuten pauze naderhand (of ik haal thee, koffie, ga plassen of wat dan ook).

Mijn productiviteit is hoger. Het liefst heb ik binnen die 25 minuten m’n taak afgerond, dus ik werk door in die tijd en laat me niet afleiden. Ik weet dat er een wekkertje gaat en dat leidt me dan pas af.

Ja, en die pauze is dus een beloning voor m’n werk en dat vind ik gewoon fijn. Het is niet zo uitzichtloos (klinkt depressiever dan ik het bedoel), maar het is behapbaar. Vind ik fijn #houvanbelonigen #luxepoes.

