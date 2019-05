Popcorn is coming: finale Game of Thrones te zien in bioscoop

Voorlopig moeten we nog even niet denken aan het naderende einde van Game of Thrones, want; hallo zwart gat. Anderzijds, als we dat einde dan toch moeten zien, dan liever in opperbeste staat. Nu wil het toeval dat de finale-aflevering van ’s werelds beste serie op 20 mei wordt uitgezonden in de verschillende Nederlandse bioscopen, hoe leuk is dat?

Speciaal voor de laatste aflevering slaan Ziggo en Pathé de handen ineen. In welgeteld negentien Pathé-bioscopen kun je de season finale op 20 mei bewonderen. Je moet die dag wel een beetje geduld hebben, want de bioscoopvertoningen beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. Met andere woorden: de aflevering staat dan al de hele dag op HBO. Tickets zijn alleen verkrijgbaar voor klanten van Ziggo en Pathé. Maar goed, een beetje GoT-fan heeft natuurlijk Ziggo als kijkbuisleverancier, nietwaar?

Het is de tweede keer dat Ziggo en Pathé de handen ineenslaan om Game of Thrones op het witte doek te laten zien. In 2017 werd de seizoensfinale van het zevende seizoen getoond bij zeven Pathé bioscopen door heel Nederland. De kaartjes waren toen binnen een half uur weg.

Lange zit

De slotaflevering is de allerlaatste in de reeks van zes afleveringen. De laatste vier afleveringen van seizoen acht duren extra lang en zijn met 80 minuten de langste afleveringen van de serie.

Bron: ANP, beeld: HBO