‘Deze grote popster maakt zijn opwachting tijdens Friends reünie’

Het was het nieuws waar fans al 16 jaar op wachten: er komt een ‘Friends’ reünie. Beetje jammer: de serie wordt niet à la ‘Sex and the city’ nieuw leven ingeblazen. In plaats daarvan krijgen kijkers een eenmalige special voorgeschoteld waarin de acteurs niet als hun Friends-personage, maar als zichzelf komen opdraven.

Het goede nieuws is wel dat íedereen deelname heeft toegezegd. En ook leuk: de castleden krijgen speciaal bezoek van een wereldberoemde popster. Volgens The Sun heeft niemand minder dan Justin Bieber al een scène nagespeeld met Ross. Voor de doorgewinterde fans: het zou gaan om de ‘Spudnik’-scène met het aardappelkostuum uit seizoen acht.

‘Belachelijk pak’

‘Justin was zo vereerd dat hij mee mocht doen dat hij het niet erg vond om een belachelijk pak aan te trekken’, zegt een ingewijde tegen de tabloid. ‘Het was een militaire operatie om alles geheim te houden, maar Justin kreeg het voor elkaar.’

Opnames afgerond

De opnames voor de reünie zeiden eigenlijk afgelopen februari al plaatsvinden, maar ja: corona happened. Gelukkig liepen de opnames niet al teveel vertraging op en konden de acteurs een maand later alsnog aan de slag. Inmiddels zijn de opnames afgerond. Wanneer de precieze première is, is nog niet bekend. De reünie zal in de Verenigde Staten te zien zijn via HBO Max. Of dat in Nederland ook het geval is, is voor nu nog even afwachten…

