Dit zijn de populairste emoji’s én de poppetjes die we vaak verkeerd gebruiken

Hoera, het is World Emoji Day! Tijd voor een ode aan de gezellige pictogrammen die ons Whatsapp-leven dagelijks opleuken. Het Empire State Building in New York kleurt er vandaag zelfs geel voor.

Ook Facebook laat de dag van de emoji niet zomaar voorbij gaan en heeft onderzocht welke plaatjes het populairst zijn. Zie hier het resultaat.

Zelf zijn we fervent emoji-gebruiker. Maar wist je dat we doorgaans een hoop plaatjes op de verkeerde manier gebruiken? Kijk maar eens of jij de onderstaande goed begreep.

Altijd gedacht dat dit een huilend poppetje moet voorstellen? Schijn bedriegt. Deze emoji is moe en de druppel is een snottebel. In Japan – waar de emoji vandaan komt – schijnt dit wél begrepen te worden.

Deze leek ons vrij duidelijk: de emoji is gechoqueerd of verbaasd. Maar nee, de ‘frowning face’ fronst. HOE DAN?!

Nope, dit is geen high five. Het is iemand die spijt heeft en om vergeving vraagt. En vooruit, hij mag ook worden gebruikt om te bidden of te bedanken.

Deze vriend is niet moe en ook niet verlegen. Hij is opgelucht.

Deze emoji is triomfantelijk. Nee, wij begrijpen ‘m ook nog steeds niet.

Dacht je dat dit poppetje ‘I don’t care’ uitstraalde? Dan zat je flink fout. Ze is een helpdeskmedewerker die graag wil weten waar ze je mee kan helpen.

Bron Unicode | Beeld Facebook, Floor-Anne Gramsma