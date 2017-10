Dit is volgens Pinterest het populairste kapsel van 2017

Wanneer er op één bepaalde zoekterm met 600% meer gezocht wordt op Pinterest, wéét je dat je te maken hebt met een nieuwe trend. De zoekterm waar het in dit geval over gaat is ‘curtain fringes’ en is daarmee het meest populaire kapsel van 2017.

Curtain fringe

Het is eigenlijk niet zo gek dat de ‘curtain fringe’ zo populair is. Het elegante kapsel accentueert menig jukbeen op een prachtige manier en de pony zorgt vaak voor een zachte, bohemian look. Officieel stamt de curtain fringe uit de jaren 60 en was de hairdo ook nog populair in de jaren, met dank aan iconen als Brigitte Bardot die het kapsel met verve droegen. Nu is Alexa Chung één van de aanvoerders van de hairdo.

Populair

Maar hoezo is juist 2017 hét jaar van deze look? Volgens experts zit het ‘m in het gemak van het kapsel. Doordat je de pony vanaf de middenscheiding naar buiten mag laten vallen, hoef je niet iedere week naar de kapper voor een bijknipbeurt. En toch blijft het kapsel chic en klassiek. Uiteraard wel met een stoere touch. Geen wonder dat de curtain fringe de meest gepinde look op Pinterest is. Zou jij de curtain fringe aan durven?

Bron: Refinery29, beeld: iStock