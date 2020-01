Populairste vakantiebestemmingen 2020: hier reizen we naartoe komend jaar

Zodra het eenmaal januari is, wordt onze behoefte aan de zomer groter en groter. De kerstboom is uit huis, de gezelligheid deels weg, maar de temperaturen zijn nog niet echt om over naar huis te schrijven. Toe aan een tripje? Dit zijn de populairste vakantiebestemmingen van 2020.

Want heb je geen idee waar je moet gaan zoeken voor een volgende reis? No worries. Vliegticket- en hotelzoekmachine momondo.nl onderzocht de zoekopdrachten van Nederlanders en ontdekte de meest opkomende bestemmingen in 2020.

Populairste vakantiebestemmingen 2020

Vooral populair onder Nederlanders zijn de landen Ierland en Groot-Brittanië. Ierland verovert de harten van een groeiend aantal Nederlandse reizigers, met een toename in populariteit van 92 procent vergeleken met vorig jaar. Het land wordt gevolgd door Groot-Brittannië (+60 procent). Maar er zijn meer interessante bestemmingen die steeds populairder worden onder Nederlanders. Zo staat Tsjechië op de derde plek, gevolgd door IJsland – bekend vanwege het prachtige noorderlicht en de ruige natuur. Nieuw-Zeeland is de verste trending bestemming uit de top tien.

Ierland – 92% stijging in zoekopdrachten Groot-Brittanië – 60% stijging in zoekopdrachten Tsjechië – 49% stijging in zoekopdrachten IJsland – 44% stijging in zoekopdrachten Nieuw-Zeeland – 42% stijging in zoekopdrachten Kroatië – 38% stijging in zoekopdrachten Polen – 36% stijging in zoekopdrachten Curaçao – 31 % stijging in zoekopdrachten Malta – 27% stijging in zoekopdrachten Finland – 26% stijging in zoekopdrachten

Britse eilanden en Aziatische resorts

Ook in de context van steden zijn de Britse eilanden het populairst onder Nederlanders. Zo namen de zoekacties naar Dublin maar liefst 97 procent toe. De Ierse hoofdstad wordt gevolgd door Londen (+83 procent) en het Schotse Edinburgh (+67 procent). Buiten Europa namen vooral Aziatische steden toe in populariteit. Bovenaan de lijst staan het Thaise Phuket en Filipijnse Cebu City, beide bekend vanwege de heerlijk ontspannende tropische resorts.

Verre bestemmingen

De verste bestemming buiten Europa die sterk toeneemt in populariteit is Auckland in Nieuw-Zeeland (+ 36 procent). Daarnaast lijken Nederlanders een groeiende interesse te tonen in het veelzijdige Tampa in Florida (+ 33 procent) en Willemstad, de hoofdstad van Curaçao (+ 31 procent).

Opkomende reisbestemmingen

Een nieuw jaar is voor veel Nederlanders het moment om ambitieuze reisplannen te realiseren. Veel Nederlanders lijken dit jaar buiten de gebaande paden te willen gaan door voor verrassende, opkomende bestemmingen te kiezen. Uit de analyse van zoekopdrachten op momondo.nl blijkt dat de reiskeuzes van Nederlandse reizigers steeds diverser worden vergeleken met afgelopen jaren. Het ziet ernaar uit dat in 2020 veel Nederlanders zich zullen laten verrassen door de ruige landschappen in de Britse eilandengroepen en exotische bestemmingen in Zuidoost Azië.