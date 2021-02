Portia De Rossi: ‘Door Ellen leerde ik dat er niks mis is met gay zijn’

Portia de Rossi (48) en Ellen DeGeneres (63) zijn al 15 jaar samen en stapten in 2008 in het huwelijksbootje. Ze wilden dit al eerder, maar pas toen (!) werd het homohuwelijk in California gelegaliseerd. Portia worstelde naar eigen zeggen lange tijd met haar geaardheid, maar leerde door haar vrouw dat er helemaal niks mis is met gay zijn.

Het wereldberoemde sterrenkoppel prijkt momenteel op de cover van People Magazine en doet een boekje open over hun relatie. ‘We zagen elkaar, begonnen met praten en dat was genoeg’, aldus Ellen.

Uit de kast

Ondanks dat actrice Portia de Rossi diep vanbinnen al lang wist dat ze op vrouwen viel, was het voor haar niet gemakkelijk om deze gevoelens toe te laten. Ze vertelt dat dit ook haar gevoelens voor Ellen beïnvloedde. ‘Ik herinner me dat ik haar zag en direct dacht dat ze de coolste, meest fascinerende, mooiste, grappigste persoon was die ik ooit had gezien.

Maar ik was nog niet uit de kast, ik voelde me echt niet op mijn gemak met mijn seksualiteit. Ik wist gewoon dat het te snel voor me was, en dus zagen we elkaar drie jaar niet.’

Liefde boven angst

Toen ze eenmaal wél bij elkaar kwamen, werden Portia en Ellen al snel het meest bekende LGBTQ koppel van de wereld. Volgens Portia is dit voornamelijk te danken aan Ellen, die in 2001 heel publiekelijk en met grote gevolgen uit de kast kwam. ‘Ik besloot liefde boven angst te kiezen, want wat ik voor Ellen voelde was een once-in-a-lifetime gevoel, dat wist is direct’, aldus Portia.

‘Ellen heeft me er echt doorheen geholpen. Ze leerde me, simpelweg door er de hele tijd voor me te zijn en me op mijn gemak te stellen, dat ik goed ben zoals ik ben. Ze liet me inzien dat er niets mis is met gay zijn. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik voelde dat dat waar was.’

