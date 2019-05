Potterheads, raise your wands: Zweinstein komt naar Beekbergen

Eén van de hoofdattracties is een ritje op een bezemsteel. En er is meer: er zijn ook Vikingen en special guests, acteurs die bijvoorbeeld zowel in Harry Potter als Star Wars hebben gespeeld. De grootste fan-trekker wordt waarschijnlijk Ellie Darcey-Alden die de jonge Lily Potter, de moeder van Harry, speelde.

Een ticket voor het evenement kost 17,50 euro.

Je eigen Potter-schoenen

Vans liet een kleine twee weken geleden weten op social media dat het aan een lijn werkt met als thema Harry Potter. Het gaat om kleding, schoenen en accessoires met een magisch tintje voor tovenaars, heksen en dreuzels. We like that! Wanneer de collectie te koop is, is nog niet duidelijk. Stay tuned.

Bron: RTLnieuws.nl, Flaironline | Beeld: Kasteel Spelderholt Beekbergen