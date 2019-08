Prachtig shirt met een nog mooiere boodschap: love is not a crime

In sommige delen van de wereld is liefde strafbaar, als je op hetzelfde geslacht valt, that is. In 63 landen kun je aan de schandpaal genageld worden, of nog erger, de doodstraf te krijgen, als je seksuele omgang hebt met iemand van hetzelfde geslacht.

Tinder liet vorige week nog weten een melding in de app te hebben gebouwd om LHTB’ers te waarschuwen als ze in gebieden komen waar homoseksualiteit strafbaar is. Het is niet alleen verder weg van huis waar je als LBGTI’er op moet passen. Ook in Europa zijn er landen waar weinig tolerantie is. Zo bestaat er in Litouwen een wet die homo-propaganda verbiedt. Dit zou namelijk kinderen aansteken en een aanval zijn op de traditionele familiewaarden. Jawel.

In de naam der liefde

Om dit probleem aan de kaak te stellen slaan Amnesty International, Won Hundred en modellenbureau Scoop Models voor de derde keer op rij de handen in een. Zij lanceren een prachtig ‘Love Is Not A Crime t-shirt’ om aandacht te vragen voor de gevaren die de LBGTI-gemeenschap nog steeds loopt in de wereld:

“We kiezen ervoor om het succes dat we met de slogan Love Is Not A Crime voor te zetten. We willen niets meer dan liefde verspreiden”, vertelt Nikolaj Nielsen, creative director bij Won Hundred. “Dit jaar hebben we er wel voor gekozen om nog meer nadruk te leggen op die boodschap. We geloven oprecht dat de slogan op een t-shirt een echt activistische lading heeft.”

Hebben?

Het shirt bestaat uit 100% organisch katoen en oogt lekker fashionable. Voor 35 euro ben je zo’n knap shirt rijker. Alle opbrengsten gaan naar Amnesty International en die gebruikt het weer voor de strijd tegen de schendig van de LBGTI-rechten over de hele wereld. Klik op de onderstaande shirts om naar de site te gaan waar je ze kunt bestellen.

Bron & beeld: Iconic Studios

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.