Prachtige beach waves in vijf minuten? Zó doe je dat!

Er is niets vervelender dan uren besteden aan het perfectioneren van je krullen die vervolgens al na een half uur uitzakken. Maar daar is iets tegen te doen. Met behulp van de stijltang maak je in vijf minuten fantastische beach waves, die ook nog eens lang mooi blijven!

Voordat je enthousiast aan de slag gaat moet je er wel even aan denken om een hittebeschermingsspray in je haar te sprayen, zo’n stijltang is natuurlijk super heet. Daarna deel je je haar op in delen en begin je sectie voor sectie te krullen.

Om dit te doen plaats je de stijltang je ter hoogte van waar je de krullen wilt hebben en krul je je haar naar buiten. Dit doe je net zolang tot je je hele haardos gehad hebt. Beweeg vervolgens voorzichtig met je vingers door je haar en spray eventueel nog wat haarlak. All done!

Zo rock je snel en eenvoudig de zomerse coup die nooit uit de mode raakt.

Beeld: iStock