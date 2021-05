Nog even en het is zo ver: het Songfestival in Nederland. De generale repetitie is inmiddels van start gegaan en dat betekent dat we alvast een glimp kunnen opvangen van de schitterende jurken van de presentatrices. Chantal Janzen én Edsilia Rombley delen allebei hun outfit op Instagram.

We kunnen natuurlijk allemaal niet wachten hoe het Songfestival eraan toe zal gaan, helemaal nu het ein-de-lijk weer in Nederland zal plaatsvinden. En dus volgen we alles op de voet.

Jurken

Gelukkig krijgen we hier en daar al een tipje van de sluier te zien. Zo delen Chantal Janzen en Edsilia Rombley hun jurken al op Instagram. En ook de jurk van Nikkie de Jager is al te zien in haar Instagram Stories.

Chantal Janzen draagt op de foto de jurk die ze voor de halve finale zal dragen, ontworpen door Edwin Oudshoorn.

Edsilia is ook te zien in een beeldschone glitterjurk. Ook zij deelt de jurk die ze zal dragen tijdens de halve finale. Haar jurk komt van de hand van de Amsterdamse ontwerper David Laport.

Ook Nikkie de Jager draagt een jurk van de Amsterdamse ontwerper David Laport. In een persfoto die vandaag naar buiten is gebracht, is te zien hoe geweldig de vier presentatrices er uitzien in hun outfits, want Jan ziet er natuurlijk ook schitterend uit.

Beeld: ANP foto