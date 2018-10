Prachtige video: Michael Bublé in tranen over zijn zoontje in Carpool Karaoke

Hij is sympathiek, heeft humor, ziet er goed (héél goed) uit en is gezegend met een heerlijke stem: alleen dat zijn al redenen genoeg om de nieuwste Carpool Karaoke met Michael Bublé te willen zien. Toch zijn het niet die vier argumenten die de meeste indruk maken in de video.

In de auto bij James Corden vertelt Michael openlijk over de zware periode die hij (grotendeels) achter de rug heeft. Twee jaar geleden belandde hij in een ware nachtmerrie toen zijn zoontje Noah op driejarige leeftijd werd gediagnosticeerd met een kwaadaardige vorm van leverkanker. Direct als James erover begint, schiet Michael vol. ‘Mijn hele leven was voorbij. Het was gewoon… Sorry, het is heel moeilijk om over te praten,’ excuseert hij zich terwijl hij tegen z’n tranen vecht.

Inmiddels is Noah schoon verklaard. Inmiddels is hij vijf jaar oud en, zo vertelt Michael, gek op Spiderman. ‘Ik zeg altijd tegen hem: ‘Spiderman en Superman zijn geweldig, maar ze zijn nep. Jij bent een superheld. Mijn superheld.’

Naast het emotionele gesprek praten James en Michael ook over luchtige onderwerpen. De nodige portie humor komt voorbij (‘Als je dunner bent, lijkt je piemel groter’) en natuurlijk kun je genieten van hits als Haven’t met you yet, Everything, It’s a beautiful day en Home. En dat is maar goed ook, want anders zou je bijna vergeten wat voor een héérlijke stem deze man heeft.

