Praise be: de trailer van ‘The Handmaid’s Tale’ seizoen 4 is eindelijk hier

Yes! Eindelijk weer nieuws vanuit Gilead. Als je fan bent van The Handmaid’s Tale, dan wacht je al ellendig lang op seizoen 4. Maar het nieuwe seizoen lijkt steeds dichterbij te komen! Streamingdienst Hulu heeft de officiële trailer uitgebracht én de releasedatum bekendgemaakt.

De komst van het nieuwe seizoen duurt langer dan gehoopt. Door de pandemie moesten de opnames uitgesteld worden. Maar nu we de nieuwe trailer zien, moeten we toegeven: seizoen 4 lijkt het wachten meer dan waard te zijn! In de trailer is te zien hoe Offred, oftewel June, de strijd tegen het gelovige Gilead voortzet, samen met de andere dienstmaagden. Dat brengt de nodige risico’s met zich mee, maar we kennen June: zij deinst nergens voor terug!

Releasedatum

De grimmige sfeer en de spannende muziek van de trailer brengen ons weer helemaal terug naar dat Handmaid’s Tale-gevoel. Krijg je gelijk helemaal zin om te gaan kijken? Waarschijnlijk hoef je niet heel lang meer te wachten. Op 28 april gaat de serie in Amerika in première. Er zijn weer 10 nieuwe afleveringen gemaakt. Wanneer deze op Videoland komen, is nog niet bekend, maar dat gebeurt hopelijk niet lang na de Amerikaanse releasedatum.

Hoe liep seizoen 3 ook alweer af?

De tijd tot dit moment kun je natuurlijk goed besteden, door alvast seizoen 3 opnieuw te bingen. Grote kans dat je deze afleveringen namelijk alweer een flinke tijd geleden hebt gezien. Liever even een snelle geheugenopfrisser? Komt ‘ie: in seizoen 3 was June op een missie. Ze wilde de kinderen uit Gilead helpen ontsnappen naar Canada. In de laatste aflevering zien we dat dit lukt. June zelf raakt wel gewond: ze wordt in haar schouder geschoten. De laatste beelden van het seizoen zijn van de gewonde June die wordt weggedragen door andere dienstmaagden.

Nieuwe personages

Als de serie terugkeert zullen er, naast de originele cast, ook een aantal nieuwe personages te zien zijn. Zo ook The Haunting of Hill House-actrice Mckenna Grace. Zij zal Mrs. Keyes spelen, de vrouw van een commandant.

