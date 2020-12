Praised be: Handmaid’s Tale komt met een vijfde seizoen

‘The Handmaid’s Tale’ is allesbehalve een opbeurende serie, maar in alle naargeestigheid toch heel verslavend. Zat je de afgelopen seizoenen ook op het puntje van je bank? Mooi, want een vijfde seizoen is in de maak.

En dat is opvallend, want het vierde seizoen is nog niet een verschenen. Die ligt door (verrassing, verrassing) corona al een tijdje in de ijskast. Het vierde seizoen werd in juli 2019 al aangekondigd, maar de opnames kwamen stil te liggen. Distributeur Hulu maakte bekend dat we het vierde seizoen in 2021 kunnen verwachten.

Wilde rit

Het nieuws van een vijfde seizoen wordt door hoofdrolspeler Elisabeth Moss bekendgemaakt in een video met haar collega’s. ‘Het is een eer en een privilege om dit verhaal te mogen vertellen’, zegt Elisabeth. Veel is nog niet bekend, maar ze belooft wel dat het een ‘wilde rit’ wordt.

Dystopische wereld

De serie is gebaseerd op de gelijknamige boeken van Margaret Atwood. Het verhaal speelt zich af in een dystopische wereld waarin vrouwen geen rechten hebben en alleen goed zijn om kinderen te baren. Nog niet gezien? Mooi, dan kun je alle drie seizoenen die nu op Videoland staan deze kerstvakantie nog inhalen.

