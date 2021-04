Goed nieuws voor fans van de After-filmreeks: filmmakers bevestigen een prequel en een sequel. Daarmee is het verhaal van Tessa en Hardin nog langer niet uitverteld.

Filmreeks

De After-filmreeks is gebaseerd op verschillende romans. Vorig jaar kregen we al het leuke nieuws dat After We Fell en After Ever Happy in de maak zijn. Nu wachten we nog met smart op de releasedata van deze delen. Naar verwachting gaat deel drie ergens in dit jaar in première. De twee hoofdrolspelers Josephine Langford en Hero Fiennes Tiffin onthulden eind vorig jaar dat de productie van deze films was afgerond. Destijds leek het erop dat dit het einde zou betekenen van de filmreeks, maar dat is niet langer het geval.

Prequel en sequel

In de eerste vier delen zien we hoe Tessa en Hardin de liefde voor elkaar in elke film opnieuw proberen uit te zoeken. De aangekondigde prequel is gebaseerd op het boek Before. In deze film komen we erachter hoe het leven van de tortelduifjes eruitzag voordat ze elkaar kenden. Deze wordt tegelijkertijd geschoten met de sequel op After Ever Happy. In deze film volgen we de kinderen en neef van Tessa en Hardin: Emery, Auden en Addy. Met deze drie jongere personages willen de filmmakers de volgende generatie After-fans bereiken. Tessa en Hardin zullen ondersteunende personages spelen in deze film. Hero en Josephine zullen die rollen niet opnieuw spelen.

Fanfiction

Het verhaal van Anna Todd begon als een fanfictie op Wattpad over de populaire boyband One Direction. Na het uitbrengen van meerdere boeken, kwam in 2019 de eerste verfilming van de reeks uit.

