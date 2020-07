President Trump wenst Ghislaine Maxwell ‘het beste toe’

Donald Trump hoopt dat het met de opgepakte Ghislaine Maxwell, die bevriend is met de Britse prins Andrew, goed gaat en wenst ‘haar het beste toe’. Dat zei de president toen hem daarnaar gevraagd werd tijdens een persconferentie.

‘Niet bewust’

Trump zegt dat hij de zaak rond Maxwell, die verdacht wordt van medeplichtigheid aan kindermisbruik door haar ex Jeffrey Epstein, niet goed heeft gevolgd. “Ik weet het niet. Ik heb het niet heel erg gevolgd”, aldus Trump op de vraag of hij denkt dat Maxwell over anderen een boekje zal opendoen. “Eerlijk gezegd wens ik haar het beste toe. Ik heb haar door de jaren heen talloze keren ontmoet, vooral omdat ik in Palm Beach woonde en – ik denk – dat zij in Palm Beach woonde”, zegt Trump die in het verleden ook met Epstein omging. “Maar ik wens haar het beste, wat er ook speelt. Ik ken de situatie met prins Andrew niet. Ik weet het gewoon niet. Ik ben me er niet van bewust”, aldus de president.

Vluchten

De rechter vreest dat Maxwell de benen neemt als ze op borgtocht vrij zou komen. Maxwell heeft maar liefst drie nationaliteiten: Britse, Amerikaans en Frans. En omdat Frankrijk geen staatsburgers uitlevert aan de VS zou ze een mogelijke straf kunnen ontlopen. Maxwell heeft een aanzienlijk vermogen, deels verborgen gehouden voor justitie. Met geld zou ze manieren kunnen vinden om de VS te ontvluchten voordat het proces tegen haar begint, in juli volgend jaar. Het verzoek om op borgtocht vrij te komen is dan ook afgewezen. Ze blijft vastzitten tot het proces in juli volgend jaar begint. Justitie heeft een solide zaak tegen Maxwell. ‘Het bewijs lijkt sterk,’ constateerde de rechter.

Sekstapes

Met de arrestatie van zijn Ghislaine Maxwell kunnen de geheimen van seriemisbruiker Jeffrey Epstein en zijn machtige vrienden alsnog aan het licht komen. De handlanger heeft namelijk kopieën van alle sekstapes die Jeffrey Epstein maakte. Dat verklaarde een vroegere vriend van Maxwell aan de Britse krant ‘Daily Mail’. ‘Ze zal die gebruiken om haar eigen hachje te redden, als een soort verzekeringspolis. Ghislaine is altijd bijzonder sluw geweest. Natuurlijk heeft ze zichzelf ingedekt’, vertelt de vriend. ‘Als het gerecht bereid is om een deal te maken, kan die omvangrijke videocollectie haar misschien uit de gevangenis houden. Wees maar zeker dat bij sommigen het angstzweet nu uitgebroken is. Als Ghislaine ten onder gaat, zal ze iedereen met zich meesleuren.’

Een gouden vriendschap

Ghislaine ontmoette de steenrijke Jeffrey Epstein in New York, nadat haar vader en tevens mediamagnaat Robert Maxwell was overleden. Zowel Maxwell als Epstein begaven zich lustig in de society kringen van de rich and famous. Het bleek een gouden match: Ghislaine had de connecties en de beroemde achternaam, Jeffrey had het geld. En zo geschiedde dat Ghislaine Jeffrey introduceerde bij invloedrijke personen zoals Bill Clinton (die meerdere keren meevloog met Epstein’s ‘Lolita Express), Donald Trump en prins Andrew. Samen reisde het duo de hele wereld over.



Bron: ANP | Beeld: Getty Images