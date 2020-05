Toch sprake van prille liefdes in reünie-aflevering ‘Boer zoekt Vrouw’

Na de citytrips in de een-na-laatste aflevering van ‘Boer Zoekt Vrouw’ hadden de kijkers zo hun twijfels over een goede afloop voor de koppels van dit seizoen. De matches leken bijna allemaal de handdoek in de ring te gooien. Toch maakte de reünie-aflevering van gisteravond een hoop goed en bleek bij een aantal boeren de liefde te zijn opgebloeid.

Met twee dolverliefde matches blijkt dat ook dit seizoen van de boeren-datingshow weer geslaagd is.

Bastiaan en Milou

De aantrekkingskracht tussen Bastiaan en Milou spatte tijdens de citytrip van het scherm af. Toch hielden de kijkers een naar gevoel over aan de discussie over de afstand tussen Frankfurt en Zeeland. Maar liefde overwint alles, want tijdens de reünie-aflevering was het stel nog altijd bij elkaar en schoven ze hand in hand aan bij Yvon. Hoewel Milou zich nog niet helemaal thuis voelt in Zeeland is ze wél overtuigd van de liefde tussen haar en de witlof-boer. ‘Als ze mij nu een mes op de keel zetten dan kies ik toch wel echt voor jou.’

Jan en Nienke

Jan en Nienke leken elkaar tijdens de citytrip helemaal gevonden te hebben, maar bij Nienke sloeg aan het eind van de mini-vakantie toch de twijfel toe. Die twijfel leek al snel weer weggeëbd, want de twee zijn dolgelukkig met elkaar. ‘Toen we uiteindelijk weer terug waren, ging het vanaf dag één weer goed’, vertelt Jan trots. Nienke: ‘Wij zeggen ook wel eens dat het als voorbestemd voelt, en dat klopt gewoon.’ Nienke is inmiddels regelmatig aanwezig op de boerderij van Jan en het stel denkt er zelf aan om samen te gaan wonen.

De andere boeren

De andere boeren van dit seizoen hadden iets minder succes. Boerin Annemiek had het zwaar met haar deelname aan het programma. Zij kwam er vooral achter dat ze eerst nog op zoek is naar zichzelf voordat ze aan de liefde begint. Nuchtere boer Geert heeft na de breuk met Angela contact met een nieuwe vlam genaamd ‘Wendy’. Tussen Geert Jan en Karine was de boel geëscaleerd. Karine trok de stekker eruit, omdat GJ nog app-contact had met Jacqueline. Toch liep het appen met Jacqueline ook niet uit tot liefde en daarom zoekt de goedlachse paardenboer met goede moed verder naar een nieuwe liefde.

Boer Willem

Er was gisteren één boer die de show stal tijdens de reünie-aflevering. Hoewel hij niet genoeg brieven had gekregen om aan het seizoen mee te doen, ging hij wel op date met vijf van zijn zes brievenschrijfsters. Twee meiden sprongen er echt uit voor Willem. ‘Eentje hield ermee op, de ander maakte het uit’, vertelde hij. Gelukkig nam Rineke, het meisje dat het uitmaakte, na een tijdje toch weer contact op. En daarom was ook Rineke in de uitzending aanwezig. Wanneer Yvon hen vraagt of het ‘aan’ is, antwoorden ze beide stellig: ‘Ja.’ Willem: ‘Ik vroeg of ze verkering met me wilde. En toen zei ze ja. Ik snap nog steeds niet waarom.’

